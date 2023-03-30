Косметолог Ивкин назвал способ сделать патчи для глаз более эффективными

Врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин рассказал, как сделать патчи для глаз более эффективными.

По словам эксперта, перед применением патчей под глаза их следует разогреть в руках. Таким образом их активные вещества быстрее и эффективнее начнут взаимодействовать с кожей. Об этом сообщает Газета.Ru.

Также врач отметил, что патчи носят краткосрочный эффект. Они не могут избавить от глубоких морщин и складок. Данное средство направлено на косметическое улучшение состояния кожи.

Кроме того, косметолог объяснил, что патчи выполняют несколько функций. Например, если нужно избавиться от отёков, следует выбирать гидрогелевые или гелевые патчи. Если нужно увлажнить кожу под глазами, то лучше использовать кремовые или тканевые патчи. Избавиться от мелких морщин помогут патчи, в составе которых есть ретинол или витамин С.

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Патчи для глаз портят кожу? Мнение косметолога