Дерматолог предостерегла людей с чувствительной кожей от использования патчей для лица

Дерматолог Мария Журавлёва заявила, что людям, у которых чувствительная кожа, нельзя применять патчи для лица.

"Если вы обладатель кожи, склонной к раздражению, наличие пленки на лице может способствовать ухудшению кожного процесса", — предупредила врач.

Как сообщает Газета.Ru, по данным специалиста, такой товар действительно создаёт "охлаждающий эффект", но он не схож с результатом от инъекций. Не стоит верить компаниям в этом вопросе, добавила эксперт. Также она отметила, что обычно патчи безопасны для кожи.

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