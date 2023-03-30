Нутрициолог Багаева: если мы хотим спать, организм кричит о том, что ему нужна помощь

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянная сонливость вовсе не всегда свидетельствует об усталости человека. Иногда за ней скрываются и гораздо более серьёзные причины.

Многие из нас сталкиваются с острым желанием поспать прямо в разгар рабочего дня. После приёма пищи ощущение сонливости усиливается. Однако далеко не всегда это объясняется тем, что мы мало спали ночью, как рассказала нутрициолог Екатерина Багаева.

"Если мы хотим спать, организм кричит о том, что ему нужна помощь, - поведала эксперт порталу e1.ru. - Если вы коллективно в офисе чувствуете, что хотите спать, причина может быть банально в том, что не проветривается помещение. У организма кислородное голодание, поэтому хочется спать. Возможно, сонливость — это сигнал авитаминоза. Он может быть у всех, чаще всего за зиму истощается запас магния, железа, витаминов группы B, витамина D".

Среди других причин она называет неправильное питание, из-за которого активируется защитная реакция организма, желающего "выключить" человека, чтобы тот начал переваривать пищу. К сонливости приводят перекусы "быстрыми углеводами" вроде плюшек, шоколадок и прочих сладостей, стресс-фактор, а также неправильная работа надпочечников, вызванная переизбытком кофеина.

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