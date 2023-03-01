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Ношение маски для сна избавит от сонливости на следующий день

1:34
Здоровье

Все мы время от времени сталкиваемся с сонливостью в течение дня, что может объясняться не очень качественным ночным отдыхом. Однако существует простой способ решить эту проблему.

Ношение маски для сна избавит от сонливости на следующий день

Ношение маски для сна ночью поможет ощущать себя намного более бодро в течение всего следующего дня, как установили исследователи. Они доказали, что полное блокирование световых раздражителей, источниками которых могут быть уличные фонари, бытовая электроника или утренний солнечный свет, является прекрасным способом борьбы с дневной сонливостью, недорогим и эффективным решением.

"Результаты нашего исследования показали улучшение времени реакции и укрепления памяти у людей, носивших маски для сна, — рассказала порталу PsyPost автор исследования доктор Вивиан Греко. — Полученные результаты имеют большое значение для людей, решающих массу повседневных задач, включая вождение автомобиля, которые требуют адекватного уровня бодрости".

Авторы исследования полагают, что маски для сна приводят к более высокому уровню активности медленных волн в мозге. Правда, самой команде не удалось зафиксировать именно показатели медленного сна у около 80 добровольцев. Известно, что данная фаза восстанавливает способность мозга кодировать информацию. На медленный сон приходится до одной пятой времени ночного отдыха, он укрепляет связи между клетками мозга, которые могут быть перегружены во время бодрствования.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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