Диетолог Денисова рассказала, как не отравиться покупными роллами

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роллы могут быть довольно опасным продуктом, а потому к их выбору нужно подходить очень ответственно, заявила врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

По её словам, такие изделия нужно покупать только в больших проверенных сетях общественного питания, где внимательно следят за качеством.

В приготовлении роллов, добавила диетолог, используется сырая рыба, которая может быть заражена глистами.

"Если при приготовлении нарушены санитарные правила, можно подцепить всё, что угодно. Если повар был без санитарной книжки и является носителем какой-то инфекции, работал в необорудованном помещении грязными руками, это может быть опасным", — предупредила эксперт в интервью изданию Радио 1.

Денисова напомнила, что каждый ресторан отвечает за качество продукции и потому обязан реагировать на все претензии клиентов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Гамбургер и черви: хорошая среда?