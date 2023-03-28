Травматолог Королёв допустил возвращение Романа Костомарова на лёд после установки протезов

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Реабилитолог и невролог Александр Комаров заявил, что у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова будут установлены функциональные бионические протезы на ноги.

"На ногах ему ампутировали стопы до голени, это как минно-взрывная ампутация и остаётся только голень. Ставится бионический протез стопы, и он функционален. На руках одну кисть ампутировали полностью, а на второй — пальцы. То есть там, где пальцы, может быть бионическая перчатка, а где рука — бионический протез кисти", — объяснил Комаров в беседе с NEWS.RU.

По мнению Комарова, у Костомарова есть неплохие шансы на восстановление. Благодаря современному уровню медицины существуют бионические протезы, которые позволят спортсмену снова выйти на лёд.

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Рефлексы отсутствуют. Романа Костомарова врачи восстанавливают по крупицам.