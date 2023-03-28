"112": врачи остановили распространение некроза у фигуриста Романа Костомарова

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фигурист Роман Костомаров продолжает борьбу за жизнь. Врачи смогли остановить распространение некроза у спортсмена. Об этом проинформировал Telegram-канал "112".

Костомарову была зашита трахеостома, в ближайшее время плановые операции не планируются. Кровообращение в мозгу спортсмена находится в норме, а медики назначили ему лекарственную терапию, включающую инъекции.

Врачи особое внимание уделяют восстановлению печени Костомарова, что станет условием выживания спортсмена. Орган пострадал от приёма сильнодействующих препаратов. Сейчас фигурист находится в сознании.

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