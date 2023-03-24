Врач Авербах заявил о минимальных шансах на выживание Костомарова при отказе печени

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный врач частной скорой помощи "Корис" в Санкт-Петербурге Лев Авербах высказал своё мнение о состоянии здоровья Романа Костомарова.

В пятницу СМИ сообщили, что фигуристу пришлось снова перенести операцию по ампутации пальцев на левой руке, и у него начала отказывать печень. Это ведёт к проблемам с почками.

У Костомарова произошла индивидуальная реакция на вирус на фоне ослабленного иммунитета. Это случается крайне редко — всего один случай на 100 тысяч пациентов.

"Отказ печени — прямое последствие полиорганной недостаточности. Отказывают жизненно важные органы и системы организма на короткий период или долгосрочный", — заявил Авербах в беседе с Sport24.

Авербах заключил, что если не принять срочные меры по спасению печени, то выжить будет практически невозможно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.