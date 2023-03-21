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Невролог Сергеев: регулярное употребление зелени защитит от старческого слабоумия

1:18
Здоровье

Регулярно включайте в свой рацион зелень, чтобы защититься от неизлечимого старческого слабоумия. Такой совет дал врач-невролог.

Невролог Сергеев: регулярное употребление зелени защитит от старческого слабоумия

Постоянное употребление зелени вроде петрушки, салата, руколы и кинзы может предотвратить возрастные изменения в мозге и, как следствие, старческое слабоумие. Правда, злоупотреблять зеленью не стоит, но 150 граммов в день пойдут только на пользу, как порекомендовал врач-невролог Игорь Сергеев.

"Регулярное употребление в пищу листовых овощей и зелени активизирует пищеварение, нормализует работу эндокринной системы, уменьшает воспаления в суставах, тонизирует стенки сосудов, а также способствует снижению и нормализации веса, — цитируют эксперта "Кубанские новости". — Зелень помогает укреплять дыхательную систему и помогает в очищении крови".

Однако следует помнить о том, что существуют люди, которым частое употребление зелени противопоказано. К примеру, к ним относятся пациенты, страдающие от мерцательной аритмии. В этом случае частое включение в рацион зелени может негативно сказаться на ключевых показателей работы сердца, и здесь следует консультироваться с врачами.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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