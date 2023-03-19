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Макар Горшенин

Что едят хомяки: семена не должны быть основным источником пищи

3:21
Зоосфера » Грызуны

Содержание хомяка здоровым — это очень важно. Правильные диета и питание играют жизненно важную роль в достижении этой цели. Важно убедиться, что рацион вашего питомца содержит все необходимые питательные вещества для хорошего роста и долголетия.

Что едят хомяки: семена не должны быть основным источником пищи

Для этого рацион хомяка должен в основном состоять из гранулированного корма для грызунов, производимого в промышленных масштабах, аналогичного тому, который потребляют мыши и крысы. Эти гранулы содержат все необходимые питательные вещества, включая витамины, минералы и аминокислоты для здорового и сбалансированного питания.

Что едят хомяки

Чтобы хомяки могли поддерживать оптимальное здоровье, их гранулированный рацион должен содержать достаточное количество питательных веществ. В идеале он должен состоять из 15-25% белков, 35-40% углеводов, 4-5% жиров и 5% сырой клетчатки. Однако поскольку каждый хомяк уникален, важно поговорить с ветеринаром, чтобы определить потребности в калориях в зависимости от их размера и состояния здоровья. В целом большинству хомяков требуется от 1/8 до 1/3 стакана гранул в день, в основном на ночь, когда они наиболее активны.

Хотя семена являются обычным компонентом рациона большинства хомяков, важно помнить, что они не должны быть основным источником пищи для вашего питомца. Семенами следует только дополнять гранулированным рационом. Хомякам, которые едят только семена, будет не хватать необходимых витаминов и минералов, особенно витамина Е и кальция.

Рационы на основе семян также содержат большое количество сахара и жира, что может увеличить риск диабета и ожирения у хомяков. В качестве лакомства время от времени можно давать овощи и небольшое количество фруктов, но основным источником пищи должен быть гранулированный корм для грызунов.

Пресная вода является важным элементом рациона хомяка, и они должны иметь к ней доступ каждый день. Как правило, хомяки выпивают примерно 10 миллилитров воды на 100 граммов массы тела в день, и бутылка с поилкой из нержавеющей стали — лучший способ обеспечить их водой.

Какую человеческую пищу могут есть хомяки

Важно отметить, что хотя некоторые человеческие продукты безопасны для хомяков, их следует давать в умеренных количествах, и в этом нет необходимости, если ваш питомец получает хорошо сбалансированный гранулированный рацион. Ниже приведен список продуктов для человека, безопасных для хомяков:

  • Сухие завтраки или злаки без сахара.
  • Зелень.
  • Семена.
  • Морковь.
  • Яблоки.
  • Изюм.
  • Горох.
  • Перец.
  • Огурцы.

Тем не менее очень важно не давать хомяку сухофрукты и овощи, так как они, как правило, имеют высокое содержание сахара. Чтобы поддерживать здоровье вашего питомца, лучше всего придерживаться его обычного гранулированного корма для грызунов и время от времени дополнять его лакомствами из списка выше.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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