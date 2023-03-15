Врач Суббота: чаще всего постоянное першение в горле вызывается хроническим фарингитом

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нередко першение в горле вызывается простудой и быстро проходит. Но и иногда этот неприятный симптом затягивается.

При появлении длительного першения в горле следует обязательно обратиться к специалисту. Если оно долго не проходит, то это уже, вероятней всего, не симптом простуды, а проявление какого-либо хронического заболевания или аллергии, как заявил лор-врач Дмитрий Суббота.

"Если симптом появляется каждые два месяца или беспокоит вас постоянно, это может говорить о разных хронических лор-проблемах, — цитирует специалиста РИА Новости. — Чаще всего его вызывает хронический фарингит. Першение в горле может выглядеть как реакция на сухой воздух, на перепад температур, но это тоже будет говорить о наличии проблем с горлом. Здоровый человек на такое не реагирует".

Он призывает этот симптом не игнорировать и тем более не запускать фарингит. Ситуация может усугубляться с каждым годом, начнётся ринит, возникнут проблемы с носовым дыханием, появится гайморит. Самолечение тоже недопустимо, поэтому важно получить назначение врача, который поставит диагноз, выработает правильную тактику терапии и подберёт необходимые лекарства.

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