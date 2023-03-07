Стоматолог предупредила, что из-за дефицита минеральных веществ возникает желтизна зубов

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог Луиза Автандилян объяснила, почему у людей может возникнуть желтизна зубов.

По информации врача, обычно жёлтые зубы у курильщиков. Как объяснила специалист, смолы и никотин оседают на эмали, проникают в поры, из-за чего появляется потемнение. Горячий дым повреждает оболочку зубов, создаёт микротрещины, предупредила эксперт.

"Любители чая и кофе, газированных напитков и вина, красных ягод и овощей также могут отметить, что их зубы потемнели и лишились блеска", — подчеркнула Автандилян.

Как сообщает Газета.Ru, собеседница издания объяснила, что "красящие" продукты вызывают пигментацию эмали. Стоматолог посоветовала пить через трубочку и после приёма пищи полоскать рот.

По словам специалиста, желтизна зубов возникает и при истончении эмали из-за дефицита минеральных веществ.

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