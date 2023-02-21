Гигиенист Комова: зубы желтеют из-за наследственности, кофе и курения

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жёлтые зубы могут быть причиной серьёзного психологического дискомфорта. Но для решения этой проблемы надо знать, откуда она появилась.

Желтизна зубов может быть вызвана совершенно разными факторами, и прежде чем приступать к отбеливанию и другим способам борьбы с этой проблемой, необходимо установить, что именно стало её причиной. Врач-гигиенист Ольга Комова подчёркивает, что какой-то единственный причины у изменения цвета зубной эмали не бывает, как правило, это совокупность факторов.

"В первую очередь это может быть наследственность, — цитирует специалиста "Клопс". — Если чай и кофе человек не пьёт, значит, у него плохая своя эмаль. К пожелтению зубов также приводит курение, изменения могут быть возрастными. Цвет эмали может даже зависеть от того, какой национальности человек".

В целях профилактики желтизны зубов надо соблюдать гигиену полости рта, а она включает регулярные консультации с врачом. Он поможет подобрать правильную зубную пасту, щётку и дополнительные средства гигиены. В случае необходимости может быть проведена процедура отбеливания, причём часто она осуществляется и дома, когда пациент носит в течение 2-12 часов специальную капу с отбеливающим гелем, либо использует полоски или карандаши.

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