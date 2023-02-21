Жёлтые зубы могут быть причиной серьёзного психологического дискомфорта. Но для решения этой проблемы надо знать, откуда она появилась.
Желтизна зубов может быть вызвана совершенно разными факторами, и прежде чем приступать к отбеливанию и другим способам борьбы с этой проблемой, необходимо установить, что именно стало её причиной. Врач-гигиенист Ольга Комова подчёркивает, что какой-то единственный причины у изменения цвета зубной эмали не бывает, как правило, это совокупность факторов.
"В первую очередь это может быть наследственность, — цитирует специалиста "Клопс". — Если чай и кофе человек не пьёт, значит, у него плохая своя эмаль. К пожелтению зубов также приводит курение, изменения могут быть возрастными. Цвет эмали может даже зависеть от того, какой национальности человек".
В целях профилактики желтизны зубов надо соблюдать гигиену полости рта, а она включает регулярные консультации с врачом. Он поможет подобрать правильную зубную пасту, щётку и дополнительные средства гигиены. В случае необходимости может быть проведена процедура отбеливания, причём часто она осуществляется и дома, когда пациент носит в течение 2-12 часов специальную капу с отбеливающим гелем, либо использует полоски или карандаши.
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