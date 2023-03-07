Кардиолог Павличенко: жир вокруг живота провоцирует повышенное артериальное давление

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хорошо известно, что лишний вес опасен для здоровья. Но особое значение имеет то, где именно на нашем теле он расположен.

Традиционно здоровый вес определяется индексом массы тела. Если этот показатель превышает 25, то вырастает риск метаболических нарушений и сердечно-сосудистых патологий. Однако кардиолог и диетолог Светлана Павличенко отметила, что большое значение имеет и то, где именно на теле располагается жировая ткань.

"Наиболее серьезно повышает риск хронических заболеваний абдоминальное ожирение или отложение жира в области живота, — объяснила она изданию Газета. Ru. — Для его оценки измеряют окружность талии (ОТ). ОТ более 102 см у мужчин и более 88 см у женщин — признак абдоминального ожирения и маркер повышенного сердечно-сосудистого риска. Эти виды отложений провоцируют метаболический синдром: повышенное артериальное давление, инсулинорезистентность, высокий уровень "плохого" холестерина низкой плотности".

Чаще всего лишний вес в этих зонах тела возникает из-за неправильного питания. Нужно следить за количеством сахара в рационе и заботиться о том, чтобы в нём было достаточно пищевых волокон. Злоупотребления сахаром увеличивает опасность жирового гепатоза — тяжёлого метаболического заболевания печени.

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