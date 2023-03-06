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Нутрициолог Алевтина Суворова: бодипозитив доводят до абсурда, оправдывая лишний вес

1:36
Здоровье

Позитивное отношение к собственной внешности может избавить от определённых психологических комплексов. Но не стоит доводить бодипозитив до абсурда, как полагает нутрициолог.

Нутрициолог Алевтина Суворова: бодипозитив доводят до абсурда, оправдывая лишний вес

Сегодня идеи бодипозитива на пике популярности. Людям внушают мысль о том, что они прекрасны в любом виде, и даже большие объёмы лишнего веса не должны являться поводом для каких-либо комплексов. Однако это может стать своего рода индульгенцией для человека, не желающего отказываться от вредных привычек, как считает нутрициолог Алевтина Суворова.

"Бодипозитив доводят до абсурда, оправдывая лишний вес, прикрывая комплексы, проблемы со здоровьем, проблемы с пищевым поведением, тем, что я и такой люблю себя, — пояснила Суворова изданию "Слово и дело". — Если ты не хочешь смотреть на себя в зеркало, у тебя есть проблемы с гормональной системой и вообще со здоровьем, и при этом ты говоришь, что тебя всё устраивает — это не бодипозитив. Это проблема, которую нужно решать. Нужно любить себя, но истинная любовь к себе — не кормить себя чем попало, относиться к себе и своему здоровью с заботой и вниманием".

Она также призывает женщин любить своих мужчин, надо учитывать смертность представителей сильного пола от сердечно-сосудистых заболеваний. Большей части этих преждевременных смертей можно было бы избежать просто за счёт здорового питания. Естественно, что любить нужно и детей, постоянно демонстрируя им правильные пищевые привычки.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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