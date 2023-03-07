Врач-кардиолог Поспелов: если грудь как будто сдавливают, возможен инфаркт миокарда

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ощущение покалывания в груди не всегда свидетельствует об инфаркте, так что паниковать не нужно. Но и игнорировать этот симптом тоже не следует.

Многие из нас время от времени сталкивались с таким ощущением, будто в сердце кто-то втыкает иголочку. Кому-то кажется, что это непременно инфаркт или другое опасное осложнение. К счастью, покалывания в груди — не повод для паники, как рассказал врач кардиолог Максим Поспелов. Он объяснил, что необходимо делать в этой ситуации.

"Для начала стоит сесть или принять положение полулежа, — рассказал он Интернет-изданию "Подмосковье сегодня". — Если ремень или ворот рубашки сдавливает тело, освободитесь от них. Дыханию не должно ничего препятствовать. Если есть возможность, измерьте давление. Если боль не проходит и сопровождается пониженным или повышенным давлением, лучше сразу обратиться за медицинской помощью".

Поспелов отметил, что инфаркт миокарда возможен в том случае, если боль является острой и кажется, как будто грудную клетку сдавливают. Известно, что некоторые "инфарктники" сравнивали это с ощущением, словно им на грудь сел слон. В этом случае помощь требуется незамедлительно. Но даже и в том случае, если покалывания появляются редко и быстро проходят, будет правильным показаться врачу. Особенно когда они становятся регулярными.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.