Врач Вечорко: поствакцинальный синдром может проявляться болью в груди, утомляемостью и одышкой

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многих людей от вакцинации против коронавируса отпугивает вероятность побочных эффектов. Врач рассказал, насколько часто они встречаются.

По словам главного врача Московской больницы имени Филатова Валерия Вечорко, количество нежелательных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса не превышает число таких же "побочек" при получении прививок от других болезней, то есть оно минимально. Но поскольку в обществе повышенное внимание именно к COVID-19, то любые подобные случаи обязательно озвучиваются и широко обсуждаются, а различные сторонники теории заговоров преподносят их в качестве доказательств опасности вакцин.

"Такое состояние можно рассматривать как поствакцинальный синдром, — цитирует эксперта "Российская газета". — Он схож с классическим постковидным синдромом и может проявляться болью в груди, утомляемостью, одышкой, различными неврологическими расстройствами: головной болью, бессонницей и полиневропатиями. Кроме того, у привитых отмечаются дерматологические и гастроэнтерологические расстройства. Это может указывать на гипераллергическую реакцию организма на иммунологический препарат".

При этом доктор Вечорко призывает не забывать про количество людей, жизни которых были спасены именно благодаря прививкам. По некоторым данным, оно исчисляется уже десятками миллионов. Вакцинация является единственным доказанным средством защиты от коронавирусной инфекции и от постковидного синдрома, включающего в себя, по словам эксперта, свыше сотни симптомов различной степени выраженности.

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