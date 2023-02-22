Исследователи из Саудовской Аравии доказали связь между гипертонией и раком яичников

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Саудовской Аравии получили доказательства связи между гипертонией и опухолями яичников. Обнаружены и другие факторы риска.

Учёные онкологического отделения King Abdelaziz Medical City в Саудовской Аравии провели исследование с участием пациенток, у которых был диагностирован первичный рак яичников. В нём приняли участие 137 женщин со средним возрастом в 57 лет. В контрольной группе средний возраст составил 56 лет. Приблизительно у каждой третьей женщины имелся избыточный вес, у 26% нормальный вес или его дефицит.

Две трети женщин из основной группы являлись гипертониками. В контрольной группе повышенное артериальное давление обнаружили только у каждой третьей женщины. Также у представительниц основной группы был значительно более высокий уровень триглицеридов и низкий уровень "хорошего" холестерина или липопротеидов высокой плотности. Исследование однозначно показало, что гипертония, повышение триглицеридов и низкий уровень "хорошего" холестерина в значительной степени связаны с раком яичников, как сообщает Cureus.

Заболеваемость этой опухолью во всём мире постоянно увеличиваются из-за воздействия факторов риска. К ним относятся наследственность, возраст, агрессивное лечение бесплодия и заместительная гормональная терапия после менопаузы, а также, возможно, метаболический синдром.

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