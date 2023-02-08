Врачи Ленинградской области удалили женщине опухоль весом 25 кг

83-летняя пациентка с опухолью весом в 25 кг получила помощь хирургов. Она прошла через успешную операцию.

Пожилая женщина поступила в гинекологическое отделение Ленинградской областной клинической больницы с жалобами на боли в животе, тяжелую одышку, острый тромбоз глубоких вен правой ноги и хорошо ощутимую в области живота опухоль. Компьютерная томография показала, что это доброкачественное новообразование выросло в левом яичнике, и его размеры уже достигли 42 см.

Операция проводилась хирургами онкологического и гинекологического отделений в экстренном порядке. После удаления опухоль положили на весы, которые показали 25 кг. Сообщается, что новообразование занимало почти всю брюшную полость пациентки, об этом пишет 47channels.ru.

За счёт исключительного мастерства медиков, проведших операцию безупречно, уже на следующий день больная смогла не только свободно дышать, но и самостоятельно двигаться. 10 дней заняла реабилитация в отделении гинекологии, после чего пациентке сняли швы, её выписали домой и перевели на амбулаторное лечение.

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