Вирусолог Власов рассказал об опасности вируса Марбург для россиян

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вирусолог, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Василий Власов заявил, что получивший распространение в Экваториальной Гвинее вирус Марбург передаётся людям от животных и считается редкой смертельной инфекцией.

По его словам, вероятность "эмиграции" этого вируса чрезвычайно мала, поэтому россияне могут не беспокоиться по поводу возможного заражения.

"Это редкий вирус, который вообще никогда не встречался в Европе. Он является сильно убийственным и в своё время рассматривался как потенциальный агент биологического оружия. К счастью, у таких вирусов есть общее свойство — они быстро убивают своих жертв, поэтому редко уходят из своего очага, — сообщил Власов в беседе с NEWS. ru.

Вирус Марбург провоцирует внутренние кровоизлияния в печени и ЖКТ, а также поражения центральной нервной системы. Летальность в случае заражения достигает 90%. В настоящее время учёные работают над созданием вакцины.

Ранее Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границах России из-за вспышки вируса Марбург в Гвинее.

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