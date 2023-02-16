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Вирусолог Власов рассказал об опасности вируса Марбург для россиян

1:16
Здоровье

Вирусолог, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Василий Власов заявил, что получивший распространение в Экваториальной Гвинее вирус Марбург передаётся людям от животных и считается редкой смертельной инфекцией.

Вирусолог Власов рассказал об опасности вируса Марбург для россиян

По его словам, вероятность "эмиграции" этого вируса чрезвычайно мала, поэтому россияне могут не беспокоиться по поводу возможного заражения.

"Это редкий вирус, который вообще никогда не встречался в Европе. Он является сильно убийственным и в своё время рассматривался как потенциальный агент биологического оружия. К счастью, у таких вирусов есть общее свойство — они быстро убивают своих жертв, поэтому редко уходят из своего очага, — сообщил Власов в беседе с NEWS. ru.

Вирус Марбург провоцирует внутренние кровоизлияния в печени и ЖКТ, а также поражения центральной нервной системы. Летальность в случае заражения достигает 90%. В настоящее время учёные работают над созданием вакцины.

Ранее Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границах России из-за вспышки вируса Марбург в Гвинее.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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