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Роспотребнадзор: на данный момент зарегистрировано девять летальных исходов вируса Марбург

Здоровье

На границах России усилят меры санитарно-карантинного контроля из-за вспышки смертельно опасного вируса Марбург. Об этом говорится в официальном заявлении Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор: на данный момент зарегистрировано девять летальных исходов вируса Марбург

В Африке отмечается вспышка вируса Марбург, летальность при котором может достигать 90%. Это смертельно опасное заболевание провоцирует внутреннее кровоизлияния в печени и ЖКТ, а также поражения центральной нервной системы. Пока учёные усиленно работают над созданием вакцины. Неизвестно, есть у него потенциал спровоцировать масштабную пандемию, но меры предосторожности уже принимаются.

"По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Экваториальной Гвинее подтверждена вспышка вируса Марбург, являющегося одним из наиболее опасных вирусов в мире, — говорится в заявлении Роспотребнадзора. — На данный момент зарегистрировано 9 летальных исходов и 16 случаев с подозрением на заболеваемость. Роспотребнадзором даны указания об усилении санитарно-карантинного контроля. Роспотребнадзор предлагает учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок и выбирать благополучные в эпидемиологическом отношении страны".

В Камеруне власти сообщили о двух возможных случаях заражения вирусом Марбург в одной из коммун на границе с Экваториальной Гвинеей. А в этой стране, которая является самым богатым государством Чёрной Африки, о первой вспышке объявили 13 февраля. Впервые вирус выявили ещё в 1967 году в немецком городе Марбурге. где его зафиксировали у африканских приматов.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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