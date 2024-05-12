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Сохраняем спокойствие и звоним 112: экспертные рекомендации по выживанию для заблудившихся в лесу

Как действовать, если заблудились в лесу: эффективные советы от экспертов

2:13
Туризм

Россиянам предложили рекомендации по действиям в случае потери в лесу. Важнейшее правило для тех, кто заблудился — сохранять спокойствие.

Как действовать, если заблудились в лесу: эффективные советы от экспертов
Фото: unsplash.com by Andrew Ly is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как только вы осознаете, что не можете найти выход из леса, остановитесь и сразу же позвоните по номеру 112. Существует вероятность связаться с экстренными службами, даже если на вашем телефоне не отображается сигнал связи. Эксперты с портала "Объясняем.рф" поделились дополнительными советами о том, как поступать в ожидании помощи.

Что делать при потере в лесу:

  • Не уходите из зоны, где есть мобильная связь, и избегайте лишних звонков для сохранения заряда батареи;
  • Не бродите по лесу без цели: ваше местонахождение будет проще обнаружить, если вы останетесь на одном месте;
  • Если рядом есть линия электропередач или просека, направляйтесь туда — вас легче будет заметить на открытой местности;
  • Если началась операция по вашему поиску и спасатели кричат или используют сирену, отзовитесь криком или свистом, чтобы вас услышали.

Основные правила выживания в лесу:

  • Храните телефон в сухом теплом месте, например, в рюкзаке или внутреннем кармане;
  • Разведите костер, который поможет вам согреться, отпугнет хищников и укажет ваше местоположение спасателям;
  • Не залезайте на деревья, чтобы не получить травмы;
  • Экономьте воду, пейте по небольшим глоткам и не собирайте воду из открытых водоемов. При необходимости можно попробовать собрать дождевую воду, выкопав ямку и выложив ее большими листьями;
  • Спрячьтесь от солнца и ограничьте физическую активность.

Подготовка к походу:

  • Всегда сообщайте близким о вашем маршруте и времени возвращения;
  • Избегайте камуфляжной одежды в походе; лучше выбирать яркие цвета для легкости обнаружения;
  • Возьмите с собой спички или зажигалку и запас воды и пищи;
  • Мобильное устройство может быть отслежено, даже если оно выключено, однако убедитесь, что оно полностью заряжено;
  • Не полагайтесь только на собственный опыт — лучше взять с собой опытного гида.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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