Яблочный смузи: готовится на молоке с добавлением апельсинового сока и банана. Вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова

Яблочный смузи: вкусный и полезный напиток

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Смузи, приготовленный из яблока, банана, молока и апельсинового сока, — полезный напиток, от которого ваши дети не смогут отказаться!

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Вы можете приготовить его дома на завтрак, он настолько вкусен, что вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова.

Ингредиенты

1 яблоко

1 столовая ложка апельсинового сока

1 банан

1/2 стакана молока

Приготовление

Нарежьте банан и яблоко в миске и добавьте в чашу блендера, пюрируйте. После смешивания фруктов добавьте апельсиновый сок и молоко и ещё раз перемешайте. По вашему вкусу можно добавить больше молока и сахара. Перелейте смузи в стакан и подавайте охлаждённым.