Яблочный смузи: готовится на молоке с добавлением апельсинового сока и банана. Вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова

Смузи, приготовленный из яблока, банана, молока и апельсинового сока, — полезный напиток, от которого ваши дети не смогут отказаться!
Вы можете приготовить его дома на завтрак, он настолько вкусен, что вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова.
Нарежьте банан и яблоко в миске и добавьте в чашу блендера, пюрируйте. После смешивания фруктов добавьте апельсиновый сок и молоко и ещё раз перемешайте. По вашему вкусу можно добавить больше молока и сахара. Перелейте смузи в стакан и подавайте охлаждённым.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.