Глушить или не глушить: что грозит автомобилистам, которые игнорируют этот закон на заправке

Существуют железные правила пожарной безопасности, требующие глушения мотора на АЗС, основанные на федеральных законах и правилах эксплуатации заправочных станций.
Это предотвращает возможные пожары, особенно важно это было в прошлом для старых моделей машин, где искры из глушителя могли вызвать возгорание. Современные автомобили более защищены, но общие правила остаются неизменными.
Глушение двигателя также предотвращает возможное загрязнение топливной системы от осадка в баке и снижает риск угона автомобиля во время заправки.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.