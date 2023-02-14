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Онколог Карасёв: 80 процентов всех форм рака приходится на долю канцерогенов

Здоровье

Даже одна доза канцерогена при неправильном питании может спровоцировать начало опухоли. Вот почему так важно следить за тем, что мы потребляем в пищу.

Онколог Карасёв: 80 процентов всех форм рака приходится на долю канцерогенов

Питание относится к числу главных факторов, влияющих на риск онкологических заболеваний. Конечно, существуют опухоли, причины возникновения которых точно не установлены. Они могут появляться из-за генетики или каких-то других факторов. Но именно на долю канцерогенов приходится 80 процентов всех форм рака, и с этим согласны онкологи всего мира. Такое мнение на своём Telegram-канале выразил врач-онколог Иван Карасёв.

"По данным НИИ питания РАМН, в среднем житель России потребляет с пищей и водой два килограмма токсичных веществ в год, — пишет доктор Карасёв. — С другой стороны, пища является практически единственным источником ряда необходимых для поддержания организма и улучшающих здоровье веществ. Недостаток или, наоборот, избыточность пищевых веществ нарушает обмен веществ, работу органов и повышает риск возникновения и развития злокачественных опухолей.

При несбалансированном питании опухоль может вызвать доза канцерогена, которая при полноценном питании была бы недействующей".

Он подчёркивает, что канцерогены способны проникать в пищу из-за загрязнения почвы и воды, в ходе сельскохозяйственного производства, в результате хранения, переработки и упаковки пищи, а также в ходе приготовления тех или иных блюд. Сорок процентов случаев опухолей у мужчин и шестьдесят процентов у женщин вызываются различными погрешностями в питании.

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Чтобы не заболеть раком
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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