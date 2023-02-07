Врач-онколог: волосы после лечения рака почти всегда отрастают заново

Рак относится к числу болезней, которые заметно изменяют внешность человека. К счастью, многие из этих изменений обратимы.

С увеличением продолжительности жизни всё большее количество людей сталкиваются со злокачественными новообразованиями. Существует устойчивый стереотип больного раком человека, как очень худого, потерявшего волосы и постоянно кашляющего. Онколог-химиотерапевт Андрей Исаев-Апостолов рассказал, что многие характерные изменения во внешности после завершения лечения исчезают, и человек начинает выглядеть так, как раньше.

"Действительно, пациенты резко теряют в весе при онкологических болезнях, — рассказал врач порталу "Доктор Питер". — Это происходит сразу по нескольким причинам. Если коротко, то опухоль - это достаточно агрессивная среда в организме, и она пытается потреблять питательные вещества в ускоренном темпе. То есть, если обычные ткани клетки условно съедают 200 ккал, то опухоль съедает 800 ккал. Она постоянно растёт, делится, ей нужна энергия. Поэтому рак отбирает энергию у организма человека, ему не хватает привычного количества пищи".

Онколог настаивает, что потеря волос при лечении рака не представляет собой ничего страшного, поскольку данный процесс обратим. Важно лишь, чтобы человек нормально пережил психологический шок. Нельзя игнорировать резкое похудение без причин, отсутствие аппетита, долго не проходящие боли, наличие крови в моче или калия, изменения в голосе и увеличения лимфоузлов.

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