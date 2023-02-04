Онколог Федянин заявил, что опухоли на коже позволяют самостоятельно диагностировать рак

Определить рак самостоятельно можно, обратив внимание на некоторые факторы. Об этом рассказал врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ "Коммунарка" столичного Департамента здравоохранения Михаил Федянин во Всемирный день борьбы с раком.

"Самостоятельно определить у себя онкологическое заболевание можно при опухолях визуальных локализаций, — к примеру, молочные железы, яички, кожные покровы, слизистая ротовой полости", — сообщил эксперт корреспондентам РИА Новости.

Он посоветовал регулярно обследоваться, потому что симптомы заболевания появляются уже после его выхода из первой стадии. Следует не пренебрегать прохождением диспансеризации.

При утомляемости, сниженном гемоглобине, одышке, наличии дополнительных образований в мягких тканях, патологических кровянистых выделениях необходимо обратиться к терапевту, который должен назначить ряд обследований. При подозрениях на онкологию врач направит пациента в центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), работающий по московскому стандарту.

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