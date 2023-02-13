Ортопед Семенистый: любые кости могут не срастись после перелома

В человеческом организме нет костей, после перелома которых на 100% гарантируется их срастание. Важно правильно осуществлять эту процедуру, как отметил эксперт.

Кому-то кажется, что только после очень сложных переломов, где кости собирают буквально по кусочкам, полного заживления может и не наступить. А если человек просто сломал палец или стопу, то достаточно походить несколько недель в специальной лангетке или гипсе, как всё обязательно срастётся снова. Но травматолог-ортопед Максим Семинистый подчеркивает, что угроза несрастания актуальна для всех костей.

"Любые кости могут не срастись после перелома, будь то бедро, голень, лодыжка, что угодно, — рассказал эксперт "Аргументам и фактам". — В травматологии нет ни одной кости, которая на 100% срастётся. Потому что консолидировать перелом — правильно сопоставить — это верхушка айсберга. Необходимы условия, чтобы кость срослась: в зоне перелома не должно быть движения, там должна быть хорошая микроциркуляция крови, должны быть не поражены сосуды".

Существует масса факторов, которые влияют на успех в деле заживления перелома. К ним относятся и характер травмы, и способ лечения, и его продолжительность, и другие сопутствующие заболевания у пациента. Важно следить за тем, как он реагирует на лечение, строго ли следует всем советам врача и проходит реабилитацию.

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