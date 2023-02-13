Зоолог Николай Дроздов не будет подавать в суд на коммунальщиков после падения на улице

Известный телеведущий Николай Дроздов получил перелом рёбер после падения на улице. Зоолог был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц в тяжёлом состоянии.

Дроздов заявил, что не собирается подавать в суд на коммунальные службы. На данный момент он находится дома под присмотром родных и близких.

Также ведущий отметил, что до несчастного случая придерживался питания, в котором не было мяса. Однако врачи в больнице настоятельно рекомендовали Николаю Николаевичу вернуть мясные продукты в свой рацион, так как полноценное питание способствует крепкому здоровью.

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