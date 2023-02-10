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Хирург из Якутии научился лечить тяжёлые обморожения без ампутаций

Здоровье

Якутия является самым холодным обитаемым местом на планете, и неудивительно, что здесь проблема обморожений стоит наиболее остро. Доктор медицинских наук Рево Алексеев придумал метод лечения обморожений без ампутаций.

Хирург из Якутии научился лечить тяжёлые обморожения без ампутаций

Хирург Алексеев подчёркивает, что при так называемых "европейских" морозах обморожения не вызывают некроза тканей, а при северных бывают куда более тяжёлыми. Сам он занимается этой проблемой с 1966 года, но только в 1999 запатентовал свой метод. В его основе нанесения на конечности специальных теплоизолирующих повязок, которые отогревают поражённые ткани. При этом ни в коем случае нельзя двигать замёрзшие конечности, чтобы не сломать ткани и капилляры.

"Кровь должна сама разогреть ткани изнутри, — рассказал хирург "Российской газете". — При этом снаружи им необходимо оставаться в минусовой температуре. Такое "размораживание" сопровождается сильнейшей болью, поэтому нужно обезболить и обездвижить пациента. Мы раньше использовали для оказания первой помощи чулки и рукавицы из оленьих шкур, сшитые мехом внутрь. Они были тяжёлые и неудобные, но справлялись. Потом вместе с одной из якутских компаний разработали повязки из новых легких теплоизолирующих материалов".

Сам процесс занимает сутки, поскольку замороженные ткани являются законсервированными, и по мере отогревания они оживают. Таким образом Рево Алексеев спасал конечностей и даже жизни сотен людей. Он подчеркнул, что методика использовалась до 2013 года, но теперь эти повязки не применяются, так как они не прописаны в современных стандартах.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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