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Ирина Гусакова

Врач Горшкова: "При обморожении нельзя растираться снегом"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Погода в последнее время нас не особо радует — на улице то сильные морозы, то дождь с плюсовой температурой. При этом в сильные морозы всегда есть риск заработать обморожение. Что же делать в таком случае — рассказала читателям Pravda.Ru врач, эксперт цифровой клиники ВСК Мария Горшкова.

Врач Горшкова: "При обморожении нельзя растираться снегом"

Первая помощь при обморожении

  • Доставить пострадавшего в близлежащее отапливаемое помещение, снять с него перчатки, обувь и носки; при возможности — поменять всю одежду на тёплую и сухую.
  • Обязательно необходимо дать теплую еду и питьё, желательно, сладкое (не кофе и не алкоголь! — подобные напитки за счёт влияния на сосуды могут усугубить травматизацию).
  • Если человек долго подвергался воздействию холода и к местным симптомам присоединилась сильная боль — можно дать пострадавшему спазмолитики (но-шпа, папаверин, дротаверин, спазмалгон, спазган и другие) и/или НПВС (кетонол, ибупрофен, диклофенак и др.).
  • Можно тёплыми руками сделать легкое растирание пострадавших участков. Также возможно отогревание пораженных участков под водой комнатной температуры.
  • На поражённые участки тела, при возможности, необходимо наложить термоизолирующую повязку (ватно-марлевую/тканево-шерстяную).
  • Поражённые конечности необходимо зафиксировать с помощью картона или фанеры, прибинтовав их к повязке.

Чего делать не следует

  • Интенсивное растирание поражённых участков кожи (таким образом усиливается травматизация и так пораженных тканей).
  • Согревание поражённых участков тела под горячей водой/у открытого огня (костра, камина)/горячей грелкой/любыми местно-раздражающими средствами (спирт, водка, препараты, содержащие капсаицин) — такие меры способствуют тромбообразованию в периферических сосудах, что усугубляет процессы разрушения поражённых тканей.
  • Растирание поражённых участков снегом — помимо усугубления холодовой травмы, возможно также создание микроссадин, что способствует развитию инфекции на повреждённых участках тела.

Помощь при общем переохлаждении организма

  • Необходимо внести пострадавшего в теплое помещение, накрыть одеялами.
  • Если человек в сознании, нужно дать горячий сладкий чай, также, если у пострадавшего сохранён аппетит и есть возможность — то любое горячее первое блюдо (бульон/суп).
  • При сильном замерзании пострадавшего раздевают и кладут в ванну с прохладной водой, температура которой не должна быть ниже температуры тела, затем температуру воды постепенно повышают до 38-40°С.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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