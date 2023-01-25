Погода в последнее время нас не особо радует — на улице то сильные морозы, то дождь с плюсовой температурой. При этом в сильные морозы всегда есть риск заработать обморожение. Что же делать в таком случае — рассказала читателям Pravda.Ru врач, эксперт цифровой клиники ВСК Мария Горшкова.
Первая помощь при обморожении
Доставить пострадавшего в близлежащее отапливаемое помещение, снять с него перчатки, обувь и носки; при возможности — поменять всю одежду на тёплую и сухую.
Обязательно необходимо дать теплую еду и питьё, желательно, сладкое (не кофе и не алкоголь! — подобные напитки за счёт влияния на сосуды могут усугубить травматизацию).
Если человек долго подвергался воздействию холода и к местным симптомам присоединилась сильная боль — можно дать пострадавшему спазмолитики (но-шпа, папаверин, дротаверин, спазмалгон, спазган и другие) и/или НПВС (кетонол, ибупрофен, диклофенак и др.).
Можно тёплыми руками сделать легкое растирание пострадавших участков. Также возможно отогревание пораженных участков под водой комнатной температуры.
На поражённые участки тела, при возможности, необходимо наложить термоизолирующую повязку (ватно-марлевую/тканево-шерстяную).
Поражённые конечности необходимо зафиксировать с помощью картона или фанеры, прибинтовав их к повязке.
Чего делать не следует
Интенсивное растирание поражённых участков кожи (таким образом усиливается травматизация и так пораженных тканей).
Согревание поражённых участков тела под горячей водой/у открытого огня (костра, камина)/горячей грелкой/любыми местно-раздражающими средствами (спирт, водка, препараты, содержащие капсаицин) — такие меры способствуют тромбообразованию в периферических сосудах, что усугубляет процессы разрушения поражённых тканей.
Растирание поражённых участков снегом — помимо усугубления холодовой травмы, возможно также создание микроссадин, что способствует развитию инфекции на повреждённых участках тела.
Помощь при общем переохлаждении организма
Необходимо внести пострадавшего в теплое помещение, накрыть одеялами.
Если человек в сознании, нужно дать горячий сладкий чай, также, если у пострадавшего сохранён аппетит и есть возможность — то любое горячее первое блюдо (бульон/суп).
При сильном замерзании пострадавшего раздевают и кладут в ванну с прохладной водой, температура которой не должна быть ниже температуры тела, затем температуру воды постепенно повышают до 38-40°С.
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