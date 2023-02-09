Нутрициолог Мановска: имеющим проблемы с пищеварением стоит аккуратнее есть гречневую кашу

Гречневая каша заслуженно является одним из самых популярных среди россиян продуктов. Но и у него имеются определённые противопоказания.

Гречневая крупа богата различными витаминами и минералами, включая магний, а также триптофан. Она положительно влияет на сердце, снижает уровень холестерина, сокращает опасность инфарктов и инсультов и помогает расслабиться. Однако и у этого продукта есть некоторые противопоказания, как рассказала врач-терапевт и нутрициолог Елена Мановска.

"Гречневая крупа состоит из сложных углеводов, что, с одной стороны, дает эффект быстрого насыщения организму, а с другой — оказывает значительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, — заявила Мановска "Аргументам и фактам". — Поэтому людям, имеющим проблемы с пищеварением, стоит аккуратнее потреблять этот продукт".

Также, если вы имеете нарушения в работе мочевыделительной системы и почек, то гречку следует употреблять очень осторожно. Необходимо проконсультироваться с врачом, который расскажет, можно ли есть это блюдо, и в каких количествах.

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