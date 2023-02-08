Эндокринолог Лазуренко: простая репа помогает в защите против опухолей

Репу нельзя назвать очень популярным овощем в России, и совершенно незаслуженно. Этот продукт обладает массой полезных для здоровья свойства.

Обычная репа способна замедлить процессы старения, а также обеспечить наш организм энергией и даже защитить от рака. Всё за счёт повышенного содержания в этом корнеплоде витамина C и кальция, как рассказала врач-эндокринолог Наталья Лазуренко.

"Витамин C — это водорастворимый витамин, который является мощнейшим антиоксидантом, то есть он борется со свободными радикалами, заставляет сосуды перекачивать кровь нуждающимся отдалённым тканям достаточно активно, питая и насыщая весь организм, — объяснила она в интервью сайту Москва 24. — Если мы говорим о выведении свободных радикалов, то витамин C — это один из тех самых продуктов антивозрастной терапии, направленной против старения".

Кроме того, в репе есть витамины группы В и сера, которая способствует активному долголетию, а также железо. Этот микроэлемент важен для нормализации обменных процессов в организме и нормальной работы щитовидной железы. Наконец, репа содержит вещество глюкорафанин, которое обладает противораковым свойством и защищает от незапланированной гибели и мутаций наши клетки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.