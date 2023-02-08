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Эндокринолог Лазуренко: простая репа помогает в защите против опухолей

Здоровье

Репу нельзя назвать очень популярным овощем в России, и совершенно незаслуженно. Этот продукт обладает массой полезных для здоровья свойства.

Эндокринолог Лазуренко: простая репа помогает в защите против опухолей

Обычная репа способна замедлить процессы старения, а также обеспечить наш организм энергией и даже защитить от рака. Всё за счёт повышенного содержания в этом корнеплоде витамина C и кальция, как рассказала врач-эндокринолог Наталья Лазуренко.

"Витамин C — это водорастворимый витамин, который является мощнейшим антиоксидантом, то есть он борется со свободными радикалами, заставляет сосуды перекачивать кровь нуждающимся отдалённым тканям достаточно активно, питая и насыщая весь организм, — объяснила она в интервью сайту Москва 24. — Если мы говорим о выведении свободных радикалов, то витамин C — это один из тех самых продуктов антивозрастной терапии, направленной против старения".

Кроме того, в репе есть витамины группы В и сера, которая способствует активному долголетию, а также железо. Этот микроэлемент важен для нормализации обменных процессов в организме и нормальной работы щитовидной железы. Наконец, репа содержит вещество глюкорафанин, которое обладает противораковым свойством и защищает от незапланированной гибели и мутаций наши клетки.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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