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Минздрав назвал отсутствие некоторых лекарств в аптеках кратковременным явлением

Здоровье

В ряде российских аптек исчезли лекарственные препараты, но в Минздраве уверены, что это временное явление. И в ближайшем будущем они вновь вернутся в продажу.

Минздрав назвал отсутствие некоторых лекарств в аптеках кратковременным явлением

В России производство лекарств и их поставки в аптечные сети, а также больницы, проходят стабильно, как заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Так он прокомментировал отсутствие некоторых наименований лекарств в ряде конкретных аптек. Он также подчеркнул, что у большинства препаратов есть аналоги с таким же действующим веществом, не уступающие по степени эффективности.

"Эпизоды отсутствия отдельных торговых наименований в конкретных аптеках, как правило, носят кратковременный характер, — ответил Кузнецов на запрос "Интерфакса". — Минздрав в режиме реального времени контролирует наличие в аптеках жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, оперативно взаимодействует с Минпромторгом и другими федеральными органами власти по профилактике задержек производства или импорта лекарственных средств".

По данным Кузнецова, в прошлом году в гражданский оборот ввели около шести миллиардов упаковок лекарств, и по этому показателю от цифр прошлых лет ситуация на рынке не отличается. Ранее сообщалось, что в российских аптеках ощущается нехватка таких препаратов, как "Панадол", "Бисептол", "Гексорал" и "Хилак форте".

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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