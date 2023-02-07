Терапевт Доржиев: "Пить лекарства по совету друзей смертельно опасно!"

Самолечение традиционно относится к самым вредным привычкам россиян. Тем более нельзя менять назначенные врачом лекарства по советам друзей.

Миллионы россиян страдают от хронических болезней вроде сахарного диабета, ревматоидного артрита или гипертонии, требующих постоянного (порой пожизненного) приёма лекарств. У многих возникает ощущение, что таблетки им "перестали помогать", после чего по совету друзей, пусть даже имеющих аналогичные проблемы со здоровьем, такие люди пробуют самостоятельно переходить на другие лекарства. Однако врач-терапевт Магаданской поликлиники №2 Зандан Доржиев назвал эту привычку смертельно опасной.

"К сожалению, данная привычка очень распространена, она смертельно опасна, — рассказал доктор Доржиев Pravda.Ru. — Как часто на приёме я пытаюсь разобраться, почему у моего пациента вдруг пошла такая отрицательная динамика, и выясняется, что он теперь пьёт "очень хорошие таблетки", которые "поставили на ноги" какую-то его подругу. Но лекарства не делятся на "хорошие" и "плохие", они подбираются индивидуально с учётом именно вашего организма, результатов анализов, кардиограмм, осмотров, сканирований и т. д."

Врач также напоминает, что при назначении препаратов учитывается их взаимодействие с другими лекарствами, которые принимает человек, строго индивидуально подбирается дозировка. Людям даже одного пола и возраста, страдающим от одного заболевания, часто назначают разные лекарства, потому что только лечащий врач, основываясь на знаниях и большом опыте, знает, какой препарат является оптимальным, и только он может принять решение о его замене.

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