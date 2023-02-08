В Саратове произошло уже седьмое с начала года нападение на скорую помощь

Работники скорой помощи в Саратовской области подверглись седьмому за год нападению. А после объявления "месячника вежливости" на них нападают в третий раз.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о том, что в регионе совершено уже седьмое по счёту нападение на скорую помощь. 7 февраля на станцию в Балаково поступил вызов по поводу пациента, который порезал себе вены. Когда прибывшие на место фельдшеры и родственники зашли в квартиру, то находящийся в явно неадекватном состоянии пациент с ножом накинулся на людей.

Фельдшерам пришлось выйти из квартиры и вызывать полицию, чтобы уже в присутствии стражей порядка осмотреть пострадавшего. Оказалось, что он нанёс себе незначительные порезы и в госпитализации он не нуждался. Однако буяна доставили в полицейское отделение для разбирательства.

В новогодние праздники на саратовскую "скорую" нападали несколько раз, и тогда глава регионального Минздрава даже говорил о возможности выплат компенсаций сотрудникам бригад. Также был объявлен "месячник вежливости", в течение которого работники "скорой" не должны были допускать грубости в отношении пациентов.

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