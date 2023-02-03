В Забайкалье умер ребенок, к которому "скорая" ехала более двух часов

Помощь к тяжело больной годовалой девочке добиралась свыше двух с половиной часов. Росздравнадзор осуществляет проверку.

В Забайкалье в Краевой клинической инфекционной больнице города Читы 9 января умерла годовалая Серафима Агаркова из поселка Горный. По факту гибели малыша возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Сообщается, что к ребёнку машина "скорой" ехала более двух часов, и сейчас региональный Росздравнадзор проверяет работу службы скорой помощи Улётовского района, как пишет "Чита.Ру".

Власти уже пообещали жителям увеличить количество бригад скорой помощи в районе на одну. Мама девочки рассказала, что обратилась в приёмный покой больницы после того как у ребёнка в течение двух суток продолжалась диарея. Инфекционист диагностировал инфекционный энтерит и синдром прорезывания зубов. Госпитализацию не предлагали, на следующий день женщина пошла в поликлинику, но там не было дежурного педиатра. Из-за ухудшения состояния и прогрессирующих судорог пришлось вызвать "скорую", но она прибыла только через два с половиной часа. Ребенка поместили в реанимацию той же больницы, куда ранее не стали госпитализировать, но спасти уже не успели. Причиной смерти стали шок и инфекционный колит, по информации матери.

Министр здравоохранения Забайкалья Оксана Немакина встретилась с жителями района, которые пожаловались на отсутствие в посёлке своей бригады "скорой". Главный врач читинской станции скорой помощи Николай Коновалов сообщил, что по федеральному нормативу в районе должны действовать две бригады, но сейчас работают три, и готовится четвёртая. Правда, двоих медиков из её состава призвали на СВО, и теперь она работает непостоянно.