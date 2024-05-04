Российские путешественники скоро получат возможность бюджетно посетить популярную исламскую страну благодаря лоукостеру Flynas из Саудовской Аравии, который начнет осуществлять полеты в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал "Крыша ТурДома".
Полеты между Эр-Риядом и аэропортом Внуково будут проходить три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, начиная с 1 июля. Пока что российских направлений в системе перевозчика нет.
По информации канала, Flynas обслуживает множество маршрутов от Европы до Азии. В сообщении отмечается: "Если стоимость билетов окажется приемлемой, Саудовская Аравия может стать новым авиахабом для россиян. К тому же при транзите длительностью не более 12 часов виза не требуется".
Сорняки могут вырастать в любом месте, даже в самых неожиданных и неподходящих местах, таких как центр клубничного куста. Но не стоит паниковать, ведь существует несколько простых и эффективных способов борьбы с этой неприятностью.