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Лоукостер Flynas запускает бюджетные рейсы из Эр-Рияда в Москву: подробности и расписание

Лоукостер из Саудовской Аравии начнет летать в Москву

0:52
Туризм

Российские путешественники скоро получат возможность бюджетно посетить популярную исламскую страну благодаря лоукостеру Flynas из Саудовской Аравии, который начнет осуществлять полеты в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал "Крыша ТурДома".

Лоукостер из Саудовской Аравии начнет летать в Москву
Фото: flickr.com by Роб Старлинг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Полеты между Эр-Риядом и аэропортом Внуково будут проходить три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, начиная с 1 июля. Пока что российских направлений в системе перевозчика нет.

По информации канала, Flynas обслуживает множество маршрутов от Европы до Азии. В сообщении отмечается: "Если стоимость билетов окажется приемлемой, Саудовская Аравия может стать новым авиахабом для россиян. К тому же при транзите длительностью не более 12 часов виза не требуется".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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