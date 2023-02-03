Санитар сломал челюсть пациенту Мариинской больницы в Санкт-Петербурге

Санитар жестоко избил пациента изолятора Мариинской больницы. Это избиение попало на видео, и медика уже уволили.

В ночь на 3 января 36-летний предприниматель Леонид Б. отправился в один из модных клубов на Арсенальной набережной. Сам он утверждает, что до этого выпил всего пару бокалов пива, но охранники клуба отказались его впускать без объяснения причин, а потом ещё и применили перцовый баллончик. Мужчине стало так плохо после этого, что его отвезли на скорой помощи в Мариинскую больницу, как сообщает "Фонтанка".

Там его поместили в изолятор, хотя он и утверждал, что не пьян и нуждается в медпомощи. Именно в этот момент санитар "с грубым голосом", как его описал сам пострадавший, применил физическую силу, когда Леонид пытался покинуть стены неприятно пахнущего вытрезвителя. На видеозаписи видно, как лысый санитар бьёт пациента кулаком в лицо, тот падает, и его телефон летит в сторону. Леонид рассказал, что потерял сознание после удара, а когда очнулся, то ещё и обнаружил пропажу ключей от машины, кошелька с деньгами, телефона и цепочки. Позднее у него диагностировали перелом челюсти.

На записи видно, что санитар избивал пациента и другого мужчину даже после того как Леонид потерял сознание. Пострадавший уже обратился в полицию, его заявление принято, а в пресс-службе больницы рассказали, что санитар был уволен сразу после просмотра записи с камер. У самого пациента, по словам пресс-службы, в крови имелся этанол и другие психоактивные вещества.

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