Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Блогер Ида Галич испытывает чувство вины перед своим сыном Леоном
Доктор Бекетт: из-за прилива бодрости после кофе придется больше спать
Лавров ответил на обвинения в оскорблении жертв Холокоста фразой "на воре и шапка горит"
Петербуржцы продолжают отсуживать компенсации за плохую уборку улиц
AT: РФ разгромит Украину в ближайшие 6 месяцев, НАТО не спасёт
Боевики ВСУ часто не могут выйти из подвалов в Артёмовске из-за артобстрелов ВС РФ
Певица Наталья Сенчукова уверена, что в Латвии Хаматова рыдает днями и ночами
Наталью Фриске преследует психически больной фанат её сестры

РИА Новости: над человечеством нависла угроза в виде инфекции, вызванной микозом

Здоровье

Учёные заявляют о мутировании смертельно опасных грибковых инфекций. О том, представляют ли они угрозу для людей, рассказал обозреватель РИА Новости Николай Гурьянов.

РИА Новости: над человечеством нависла угроза в виде инфекции, вызванной микозом

Аналитик приводит данные о микозе, который является инфекционным заболеванием с большим уровнем заразности. Его провоцируют паразитарные грибы. Заразиться могут в первую очередь те, кто имеет проблемы с лёгкими, а также тяжелобольные люди. Риск заболеть увеличивается при ослабленном иммунитете. Антибиотики негативно влияют на естественный бактериальный щит организма.

"Хорошая новость — "грибная" пандемия по типу COVID-19 маловероятна. Грибные инфекции не умеют передаваться от человека к человеку. Во всяком случае, пока", — приводит данные исследований учёных Гурьянов.

Однако отмечается, что вспышки грибковых инфекции на фоне пандемии COVID-19 участились.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове
ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове
Гагин: войска ВС РФ нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артёмовск
Романа Костомарова готовят к ампутации пальцев на руках
Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева Знак зодиака 2 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Ещё недавно харакири было неотъемлемой частью японской жизни Сергей Лебедев
В Сети появилось фото Аллы Пугачёвой из Израиля с мужем и Алиной Редель
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Марочко: ВС РФ осталось пройти 10 километров до полного окружения Артёмовска
Марочко: ВС РФ осталось пройти 10 километров до полного окружения Артёмовска
Последние материалы
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Блогер Ида Галич испытывает чувство вины перед своим сыном Леоном
Доктор Бекетт: из-за прилива бодрости после кофе придется больше спать
Лавров ответил на обвинения в оскорблении жертв Холокоста фразой "на воре и шапка горит"
Петербуржцы продолжают отсуживать компенсации за плохую уборку улиц
AT: РФ разгромит Украину в ближайшие 6 месяцев, НАТО не спасёт
Боевики ВСУ часто не могут выйти из подвалов в Артёмовске из-за артобстрелов ВС РФ
Генетик: рекомендации по сохранению молодости без лекарств очень просты
Певица Наталья Сенчукова уверена, что в Латвии Хаматова рыдает днями и ночами
Наталью Фриске преследует психически больной фанат её сестры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников