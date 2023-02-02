РИА Новости: над человечеством нависла угроза в виде инфекции, вызванной микозом

Учёные заявляют о мутировании смертельно опасных грибковых инфекций. О том, представляют ли они угрозу для людей, рассказал обозреватель РИА Новости Николай Гурьянов.

Аналитик приводит данные о микозе, который является инфекционным заболеванием с большим уровнем заразности. Его провоцируют паразитарные грибы. Заразиться могут в первую очередь те, кто имеет проблемы с лёгкими, а также тяжелобольные люди. Риск заболеть увеличивается при ослабленном иммунитете. Антибиотики негативно влияют на естественный бактериальный щит организма.

"Хорошая новость — "грибная" пандемия по типу COVID-19 маловероятна. Грибные инфекции не умеют передаваться от человека к человеку. Во всяком случае, пока", — приводит данные исследований учёных Гурьянов.

Однако отмечается, что вспышки грибковых инфекции на фоне пандемии COVID-19 участились.

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