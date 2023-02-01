В ХМАО умершему от коронавируса Covid-19 мужчине продлили больничный на 17 дней

21 декабре жительница Урая узнала о смерти супруга, который проходил лечение в ковидном госпитале от коронавирусной инфекции. Но через неделю она получила документы, в том числе больничный лист, который был продлён.

Супруга умершего обратилась в соответствующие органы и заявила об ошибке. Решить вопрос смогли лишь после новогодних праздников.

"В итоге мой муж числился на больничном ещё 17 дней после смерти, снять вопрос удалось только 9 января", — приводит слова женщины muksun.fm.

В больнице сказали, что произошёл сбой в системе, а в департаменте здравоохранения Югры не прокомментировали ситуацию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.