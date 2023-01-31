Нутрициолог: орехи полезны для здоровья, но могут навредить при неправильном употреблении

Орехи содержат белок, клетчатку, полезные жиры, но могут нанести вред при неправильном употреблении. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Юлия Ходос, пишет "Газета.Ru".

По словам специалиста, нельзя переедать орехов, чтобы не спровоцировать аллергию. Их нужно обязательно замачивать, перерабатывать и просушивать перед употреблением.

Самым полезным считается грецкий орех. В нем есть полиненасыщенная жирная кислота Омега-3, которая улучшает репродуктивное здоровье, объяснила эксперт.

Бразильский орех содержит селен, он поддерживает работу щитовидной железы, а кедровые орехи несут пользу для микробиоты и помогают в профилактике рака поджелудочной железы, добавила собеседник издания.

Полезны также макадамия и кешью. В первом много тиамина, магния и марганца, которые помогают работе мозга. Кешью полезен при гипертонии, в нём находится витамин K и белок. Миндаль укрепляет кости и благотворно влияет на микрофлору кишечника, заключила врач.

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