Кардиолог назвала самые лучшие продукты для здоровья сосудов

Когда многочисленные сосуды в теле работают без лишнего напряжения, это один из самых значительных факторов, укрепляющих здоровье. В наших силах сосудам помочь, как считают специалисты.

Если развернуть все вены и артерии человека в одну линию, то получится путь длиною в 100 000 км. А этого достаточно, чтобы два с половиной раза обогнуть весь земной шар. Нормальная работа сосудов — важнейший фактор общего здоровья. И когда они начинают давать сбои, страдая от жировых бляшек, а также становясь с возрастом менее гибкими, это грозит самыми разными бедами от атеросклероза до инфарктов и инсультов. Но существуют способы адекватно заботиться о здоровье сосудов без приема сильнодействующих лекарств, обладающих побочными эффектами. О правильном выборе продуктов питания для сосудов рассказала врач-кардиолог ФГБУ "ФЦМН" ФМБА России Мария Королева.

"Когда речь идет о здоровом питании, цвет имеет значение, — отметила она в беседе с "Роскачеством". — Добавьте в свой рацион ярко окрашенные фрукты и овощи — они богаты биофлавоноидами и антиоксидантами, полезными для сердца и сосудов. Биофлавоноиды — это фитонутриенты, которые придают фруктам и овощам их яркий цвет. Разновидность биофлавоноида рутин уже давно используется для улучшения кровообращения. Его много в яблоках и цитрусовых".

Также эксперт рекомендует добавить в ежедневный рацион листовую зелень, специи, клетчатку, обыкновенную воду и витамины, включая ниацин и рутин. Бесценную помощь сосудам мозга оказывают орехи, сухофрукты, лимон, свекла, мед, зеленый чай и небольшое количество темного шоколада.

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