Sohu: Бокал белого вина за ужином может сильно навредить организму

Журналисты китайского издания Sohu развеяли миф о пользе ежедневного употребления бокала белого вина за ужином.

Многие считают, что незначительная доза алкоголя за ужином помогает снизить стресс и способствует перевариванию пищи. Однако в ежедневном употреблении алкогольсодержащих напитков нет никакой пользы, более того, оно может нанести значительный вред организму.

Так, содержащийся в них спирт увеличивает нагрузку на печень. Это со временем может спровоцировать рак. Также многочисленные исследования доказали, что алкоголь уменьшает объём мозга и отрицательно влияет на органы ЖКТ, повреждая слизистую оболочку желудка.

Помимо этого, при длительном употреблении спиртного может сформироваться алкогольная зависимость. Она непременно разрушит вашу семейную жизнь и снизит работоспособность.

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