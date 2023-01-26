Учёные из Китая назвали шесть изменений в образе жизни, защищающих память в старости

Продолжавшееся 10 лет исследование позволило выявить шесть изменений в образе жизни, которые замедляют возрастное ухудшение памяти. Его проводили учёные из Пекинского университета.

Китайские учёные доказали, что возрастное ухудшение памяти можно существенно затормозить. Это естественный процесс, однако в некоторых случаях он оказывает опустошительное воздействие на человека, резко снижая качество жизни. Память — это фундаментальная функция повседневной жизни, и с возрастом она постоянно ухудшается. Из-за этого сокращается продуктивность и увеличивается риск слабоумия.

Замедлить это может сочетание аспектов здорового образа жизни, включая правильное питание, отказ от вредных привычек, регулярные физические нагрузки, игры в карты и общение не менее чем два раза в неделю. Все эти привычки тормозят возрастное ухудшение памяти, как показало исследование. В нём приняли участие 29 000 добровольцев в возрасте старше 60 лет, которые на момент начала наблюдений не имели интеллектуальных проблем, как сообщает The Guardian.

Здоровой считалось диета, содержащая не менее семи из 12 групп продуктов питания: фрукты, овощи, рыбу, мясо, молочные продукты, соль, масло, яйца, крупы, бобовые, орехи и чай. Людям надо было писать, читать или играть в карты и другие игры не менее двух раз в неделю, отказаться от алкоголя, тратить на умеренные нагрузки по 150 минут или на интенсивные по 75 минут в неделю и поддерживать социальные контакты. Чем больше условий выполнялось, тем крепче была память.

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