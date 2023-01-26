Журналист Владимир Соловьёв жёстко раскритиковал юмориста Семёна Слепакова за выпущенную им "колыбельную" про гибель солдата ВС РФ на Украине.
В эфире своей авторской программы на телеканале "Россия 1" Соловьёв обвинил Слепакова в том, что тот долгое время получал государственное финансирование, а теперь критикует российскую власть и действия ВС России в рамках СВО.
"Ты совсем не мужик, а жалкая мерзкая скотина", — обратился телеведущий к юмористу.
В своей песне, имитирующей колыбельную, Слепаков рассказал историю матери, которая убаюкивает трёхлетнего сына, рассказывая ему про братьев, один из которых погиб в ходе спецоперации.
После публикации "колыбельной" в соцсетях многие общественные деятели выступили за то, чтобы СК РФ провёл проверку в отношении Слепакова.
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