Обычная чистка зубов не даст полной защиты от кариеса

Важность регулярной чистки зубов общеизвестна, это основа гигиены полости рта. Но не следует считать, что только эта процедура даст нам максимально возможную защиту от кариеса.

Все мы с детства слышим о том, как важно регулярно чистить зубы утром и вечером. Правда, стоматологи до сих пор не могу определиться, когда именно утром проводить эту процедуру - до завтрака или после. Ведь мы просыпаемся с характерным запахом изо рта, вызванным массой бактерий, скопившихся там за время сна. Поэтому совершенно естественно сразу почистить зубы. С другой стороны, после завтрака в той же полости скапливаются многочисленные остатки пищи, так что чистить зубы вроде бы разумно именно теперь. Однозначного ответа на данный вопрос нет, и мнения, как говорится, разделились.

Зато известно, что чистка зубов является самым эффективным способом защиты от кариеса. Впрочем, врач-стоматолог и консультант по здоровому питанию из Санкт-Петербурга Ольга Лапушкина подчеркивает, что одной чисткой не отделаться.

"Щетка и паста — основные средства и предметы гигиены полости рта, — говорит эксперт изданию Dоктор Питер. — Но только их недостаточно для предотвращения кариеса и болезней десен. Даже современные щетки, в том числе и электрические, не способны проникнуть в труднодоступные места — например, между зубами, а как раз здесь скапливается налет, который постепенно превращается в камень".

Помимо зубной щетки нужны ирригаторы (промывающие полость рта водой), зубные нити, ополаскиватели для полости рта и даже скребки для языка. А для максимального эффекта лучше регулярно навещать стоматологов и проходить через профессиональную чистку зубов хотя бы раз в год.

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