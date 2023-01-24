Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Суздальцев: готовящиеся перестановки во власти на Украине — часть борьбы кланов
Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора Украины
Дандыкин заявил, что войска ВС РФ перехватили инициативу у ВСУ в СВО
Генерал Гурулёв: за информационным шумом с танками Leopard для ВСУ кроется нечто важное
Пушилин заявил об успехах военных РФ на Угледарском направлении спецоперации
Метель засыпает Петербург снегом – Комблаг вывел менее 500 спецмашин
После скандала с закупкой питания, ушёл в отставку Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ
Рогов заявил, что граждане Украины не готовы бороться за независимости страны
Экс-премьер Британии Джонсон исключил применение ядерного оружия России на Украине

Обычная чистка зубов не даст полной защиты от кариеса

Здоровье

Важность регулярной чистки зубов общеизвестна, это основа гигиены полости рта. Но не следует считать, что только эта процедура даст нам максимально возможную защиту от кариеса.

Обычная чистка зубов не даст полной защиты от кариеса

Все мы с детства слышим о том, как важно регулярно чистить зубы утром и вечером. Правда, стоматологи до сих пор не могу определиться, когда именно утром проводить эту процедуру - до завтрака или после. Ведь мы просыпаемся с характерным запахом изо рта, вызванным массой бактерий, скопившихся там за время сна. Поэтому совершенно естественно сразу почистить зубы. С другой стороны, после завтрака в той же полости скапливаются многочисленные остатки пищи, так что чистить зубы вроде бы разумно именно теперь. Однозначного ответа на данный вопрос нет, и мнения, как говорится, разделились. 

Зато известно, что чистка зубов является самым эффективным способом защиты от кариеса. Впрочем, врач-стоматолог и консультант по здоровому питанию из Санкт-Петербурга Ольга Лапушкина подчеркивает, что одной чисткой не отделаться. 

"Щетка и паста — основные средства и предметы гигиены полости рта, — говорит эксперт изданию Dоктор Питер. — Но только их недостаточно для предотвращения кариеса и болезней десен. Даже современные щетки, в том числе и электрические, не способны проникнуть в труднодоступные места — например, между зубами, а как раз здесь скапливается налет, который постепенно превращается в камень". 

Помимо зубной щетки нужны ирригаторы (промывающие полость рта водой), зубные нити, ополаскиватели для полости рта и даже скребки для языка. А для максимального эффекта лучше регулярно навещать стоматологов и проходить через профессиональную чистку зубов хотя бы раз в год.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ

Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.

Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине
Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине
Ходаковский назвал обстрелы артиллерии ВСУ причинами 90% потерь ВС РФ на Украине
РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко
Знак зодиака 24 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Трагедия России в том, что сегодня молодёжь чувствует вкус поражения и неопределённости Сергей Лебедев Шведы решили испытать свою суперсовременную гаубицу Archer на украинском полигоне Андрей Николаев
Разведчик из США Риттер: мир должен быть благодарен Путину
ВС РФ сбили над Артёмовском вертолёт ВСУ, пытавшийся эвакуировать старших офицеров
РИА Новости: европейские армии готовятся ко вторжению на территорию РФ
РИА Новости: европейские армии готовятся ко вторжению на территорию РФ
Последние материалы
Генерал Гурулёв: за информационным шумом с танками Leopard для ВСУ кроется нечто важное
Пушилин заявил об успехах военных РФ на Угледарском направлении спецоперации
Каракал — это вовсе не милая домашняя киса, а грозный хищник
Метель засыпает Петербург снегом – Комблаг вывел менее 500 спецмашин
После скандала с закупкой питания, ушёл в отставку Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ
Историк: Нострадамус появился, потому что Возрождению не хватало пророка
Рогов заявил, что граждане Украины не готовы бороться за независимости страны
Красноухая черепаха не ест: у неё стресс, спячка или гормональный сбой
Экс-премьер Британии Джонсон исключил применение ядерного оружия России на Украине
Рогозин: новые средства РЭБ на километр отодвинут зону применения дронов ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников