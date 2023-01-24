Важность регулярной чистки зубов общеизвестна, это основа гигиены полости рта. Но не следует считать, что только эта процедура даст нам максимально возможную защиту от кариеса.
Все мы с детства слышим о том, как важно регулярно чистить зубы утром и вечером. Правда, стоматологи до сих пор не могу определиться, когда именно утром проводить эту процедуру - до завтрака или после. Ведь мы просыпаемся с характерным запахом изо рта, вызванным массой бактерий, скопившихся там за время сна. Поэтому совершенно естественно сразу почистить зубы. С другой стороны, после завтрака в той же полости скапливаются многочисленные остатки пищи, так что чистить зубы вроде бы разумно именно теперь. Однозначного ответа на данный вопрос нет, и мнения, как говорится, разделились.
Зато известно, что чистка зубов является самым эффективным способом защиты от кариеса. Впрочем, врач-стоматолог и консультант по здоровому питанию из Санкт-Петербурга Ольга Лапушкина подчеркивает, что одной чисткой не отделаться.
"Щетка и паста — основные средства и предметы гигиены полости рта, — говорит эксперт изданию Dоктор Питер. — Но только их недостаточно для предотвращения кариеса и болезней десен. Даже современные щетки, в том числе и электрические, не способны проникнуть в труднодоступные места — например, между зубами, а как раз здесь скапливается налет, который постепенно превращается в камень".
Помимо зубной щетки нужны ирригаторы (промывающие полость рта водой), зубные нити, ополаскиватели для полости рта и даже скребки для языка. А для максимального эффекта лучше регулярно навещать стоматологов и проходить через профессиональную чистку зубов хотя бы раз в год.
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