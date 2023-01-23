Мясников: одышка и снижение сатурации при ОРВИ — поводы для обращения к врачу

Доктор Александр Мясников объяснил, в каких ситуациях пациентам с ОРВИ необходимо срочно записаться на приём к врачу.

По его словам, человек должен отправиться в больницу в случае одышки, обезвоживания и снижения сатурации.

"Вы должны понимать, что обращаться к врачу нужно, когда вы обезвожены, когда у вас упорная температура, одышка, снижается сатурация", — отметил специалист в эфире "России 1".

Как пояснил врач, такие симптомы могут спровоцировать пневмонию, если заболевший будет их игнорировать. Кроме того, Мясников добавил, что при лёгком течении ОРВИ не следует вызывать скорую помощь или ехать в больницу. Пациенту следует оставаться дома, ведь он является разносчиком заразы, заключил медик.

Ранее невролог Елена Мирошник заявила, что ОРВИ может привести к депрессии, ведь эта инфекция поражает центральную нервную систему.

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