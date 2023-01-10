Невролог: ОРВИ может приводить к депрессии

Вирусные инфекции могут провоцировать психические расстройства, так как оказывают поражающее воздействие на центральную нервную систему. Об этом рассказала врач-невролог Елена Мирошник в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, чаще всего при ОРВИ развивается астеническая депрессия. При таком психическом расстройстве появляются истощение, низкая активность, плаксивость и утрата энергии. Действия не приносят удовлетворения.

Восстановить состояние можно, если сбалансировать учёбу и отдых, сократить время нахождения за компьютером. К тому же нужно следить за питанием, белки, жиры и углеводы следует употреблять в пределах нормы, заключила доктор.

.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.