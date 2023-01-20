Онколог Каприн: организм подаёт сигналы о развитии рака задолго до настоящей беды

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал первые признаки, которые могут указывать на развитие рака у пациента.

По его словам, люди часто игнорируют болевые ощущения, хотя в этом случае нужно обязательно посетить врача.

"Организм любого человека задолго до настоящей беды подаёт сигналы. Как это ни удивительно, очень часто они являются абсолютно безобидными", — указал медик в своих соцсетях.

Он отметил, что один из самых опасных симптомов — боль в области живота, сопровождаемая тошнотой, тяжестью и вздутием. Кроме того, Каприн подчеркнул: любые изменения формы и размера молочной железы у женщин должны стать поводом для обращения в больницу, даже при отсутствии уплотнений.

Как пояснил специалист, кровянистые выделения при походе в туалет тоже могут указывать на развитие онкологии.

Врач порекомендовал россиянам не заниматься самодиагностикой и своевременно проходить обследования. Сегодня медицина позволяет вылечить рак на ранней стадии, заключил доктор.

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