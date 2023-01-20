Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал первые признаки, которые могут указывать на развитие рака у пациента.
По его словам, люди часто игнорируют болевые ощущения, хотя в этом случае нужно обязательно посетить врача.
"Организм любого человека задолго до настоящей беды подаёт сигналы. Как это ни удивительно, очень часто они являются абсолютно безобидными", — указал медик в своих соцсетях.
Он отметил, что один из самых опасных симптомов — боль в области живота, сопровождаемая тошнотой, тяжестью и вздутием. Кроме того, Каприн подчеркнул: любые изменения формы и размера молочной железы у женщин должны стать поводом для обращения в больницу, даже при отсутствии уплотнений.
Как пояснил специалист, кровянистые выделения при походе в туалет тоже могут указывать на развитие онкологии.
Врач порекомендовал россиянам не заниматься самодиагностикой и своевременно проходить обследования. Сегодня медицина позволяет вылечить рак на ранней стадии, заключил доктор.
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